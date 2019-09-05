Греф сообщил, что Сбербанк не успеет подключиться к системе быстрых платежей к 1 октября

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Сбербанк не успеет подключиться к системе быстрых платежей (СБП) Банка России к 1 октября (срок, до которого должны подключиться системно значимые банки). Об этом журналистам на полях Восточного экономического форума заявил глава кредитного учреждения Герман Греф.

"Решение о подключении принято, процесс подключения начнем. 1 октября, конечно, мы не сможем подключиться физически, потому что это требует большого количества доработок и на нашей стороне, и на стороне СБП. Сейчас ведется диалог, определяются сроки", - сказал Греф.