Росатом и Фонд ЖКХ будут сотрудничать в модернизации бытовой инфраструктуры

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Росатом и Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства намерены сотрудничать в реализации проектов модернизации систем коммунальной инфраструктуры для населенных пунктов с населением не больше 500 тысяч человек.

Соответствующее соглашение подписали генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и генеральный директор Фонда ЖКХ Константин Цицин в рамках Восточного экономического форума, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.

"Привлечение финансовой поддержки Фонда ЖКХ позволит Росатому расширить свои возможности по использованию в сфере жилищно-коммунального хозяйства современных ресурсосберегающих, инновационных и цифровых технологий, повысить эффективность проектов модернизации систем коммунальной инфраструктуры, в том числе в городах присутствия госкорпорации "Росатом", - отмечает госкорпорация.

"Заключенное сегодня соглашение - еще один важный шаг, который мы сделали к развитию и использованию современных инновационных и цифровых технологий в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Мы уже занимаемся модернизацией систем водоснабжения и водоотведения в городах Лесном Свердловской области и Глазове Удмуртской республики, и будем рады при поддержке Фонда содействия реформированию ЖКХ расширить этот список", - отметил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.