Фонд ЖКХ направит 857 млн рублей на переселение людей из аварийного жилья в Забайкалье

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Забайкальский край в 2019-2021 годах получит почти 857 млн рублей на переселение граждан из аварийного жилья. Такое соглашение власти региона подписали в четверг с Фондом содействия реформированию ЖКХ на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщила пресс-служба краевого правительства.

"[Врио губернатора Забайкальского края] Александр Осипов и генеральный директор Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Константин Цицин подписали дополнительное соглашение к ранее заключенному договору о финансовой поддержке на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Соглашение предполагает выделение средств на данные цели в размере 856,8 млн рублей на 2019-2021 годы", - говорится в сообщении.

В этом году регион получит более 216 млн рублей, в 2020 году - свыше 320 млн рублей, еще столько же - в 2021 году.

"В целом по программе в Забайкальском крае предстоит переселить 4,8 тыс. граждан. Этой работе дан старт. Уверен: программа будет продолжаться, надеюсь, что на ближайшей сессии Госдумы будет принято соответствующее решение", - цитирует пресс-служба слова Цицина.

Генеральный директор Фонда содействия реформированию ЖКХ добавил, что всего для решения проблемы расселения аварийного жилого фонда в Забайкалье нужно около 4,5 млрд рублей, из которых 4 млрд рублей будут обеспечены Фондом.

Пятый Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Организатором форума выступает фонд "Росконгресс". ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством ВЭФ, а также модератором зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.