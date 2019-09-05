Хабаровский край намерен отказаться от подрядчика, строящего дамбу в Комсомольске-на-Амуре

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Власти Хабаровского края намерены расторгнуть договор с подрядчиком, который строит дамбу для защиты Комсомольска-на-Амуре. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал во время Восточного экономического форума во Владивостоке встретился с министром природных ресурсов РФ Дмитрием Кобылкиным. На встрече обсуждались проблемы, возникшие при строительстве гидрозащитных сооружений в Комсомольске-на-Амуре.

"По второму и третьему этапу строительства дамбы у нас возникли проблемы. Конкурс выиграла местная компания [ПМК-83], у которой, с одной стороны, мало опыта, с другой - нехватка финансов на строительство. Конкурс они выиграли с понижением стоимости работ на 24%. Кроме того, в процессе строительства выяснилось, что проекты были выполнены с нарушениями. Сейчас многие вопросы в этой части для них практически непосильны. Единственный вариант достроить гидрозащитные сооружения в срок - расторгнуть контракт с ПМК-83 и заключить договор с другим подрядчиком", - приводятся в сообщении на сайте регионального правительства слова губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Подрядчика при этом нужно выбрать не через торги с понижением цены лота, договор необходимо будет заключить с компанией, которая будет отвечать выставленным властями региона требованиям, говорится в сообщении.

Проектная документация по строительству защитных дамб в Комсомольске-на-Амуре была разработана в 2015 году, а через год по ним было получено положительное заключение госэкспертизы. На софинансирование строительства II и III этапов защитных дамб из федерального бюджета было выделено 1,1 млрд рублей. Однако, в этом году темпы строительства заметно упали. На объектах не хватает строительной техники и рабочих, несвоевременно поставляются стройматериалы. Подрядчик в качестве причины назвал нехватку оборотных средств.

"Губернатор попросил [Минприроды] рассмотреть еще один не менее важный вопрос - перераспределение федеральных средств, выделенных на строительство, в связи с продлением сроков строительства", - говорится в сообщении. Министр природных ресурсов Кобылкин, как отмечается, подтвердил готовность федеральных ведомств поддержать регион в решении вопроса со строительством дамб. Документы с обоснованием выбора варианта исправления ситуации рекомендовано в кратчайшие сроки направить в профильные министерства и ведомства.

О форуме

Пятый ВЭФ проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.