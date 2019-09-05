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ВЭФ-2019

Греф назвал "странной" идею выкупа физлицами собственного долга у банков с дисконтом

Глава Сбербанка рассказал о "железной" норме банковских правил - никогда не продавать долг самому должнику

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф считает странным предложение по выкупу физлицами собственного долга у банков с дисконтом, ранее озвученное министром экономического развития Максимом Орешкиным.

"Я знаю только об этой инициативе из прессы. И для меня она показалась странной. Если эта инициатива будет принята, в банковских правилах, писанных и неписанных, существует железная норма - никогда не продавать долг самому должнику. Потому что это вызовет волну неплатежей. Если должник сможет взять кредит, потом 30 дней по нему не платить, потом с дисконтом его купить, вы представляете, что будет? Боюсь, что это приведет просто к переоценке всех рисков", - сказал Греф в кулуарах Восточного экономического форума.

Он подчеркнул, что прежде, чем предлагать подобные инициативы, их необходимо обсудить с банковским сообществом.

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Греф, Герман ОскаровичОрешкин, Максим СтаниславовичВЭФ-2019
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