Глава Приморья предложил открыть прямой рейс между Владивостоком и Сингапуром

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко предложил открыть прямое авиасообщение между Владивостоком и Республикой Сингапур на встрече с делегацией этой страны в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом в четверг сообщила журналистам пресс-служба администрации края.

"Международный аэропорт Владивосток намерен увеличить пассажиропоток до 5 млн человек до 2024 года. Перспективным в этом направлении может стать прямое авиасообщение по маршруту Владивосток - Сингапур. Этот вопрос обсудили губернатор Приморского края Олег Кожемяко и старший министр, министр-координатор социальной политики Республики Сингапур Тарман Шанмугаратнам", - говорится в сообщении. В нем также приводятся слова Кожемяко: "К нам заходят мировые компании и со следующего года открывают здесь рейсы. Приглашаем и вас к сотрудничеству".

В Приморье с 2017 года работает сингапурская компания Changi Airport International, которая стала инвестором и управляющей компанией международного аэропорта Владивосток. Как отмечается, это способствовало тому, что уже в 2018 году главная воздушная гавань Приморья впервые в своей истории обслужила более 1,1 млн пассажиров на зарубежных направлениях. Запуск прямого сообщения с Сингапуром увеличит туристический поток Дальнего Востока.

"Накануне мы разговаривали с руководством международного аэропорта Владивосток. Их цель до 2024 года увеличить пассажиропоток до 5 млн человек в год. Поэтому мы заинтересованы в прямом рейсе в Сингапур, но нам нужно провести экономическое обоснование", - приводится в сообщении комментарий министра Республики Сингапур Тармана Шанмугаратнам.

По данным администрации Приморья, в настоящее время в регионе около 20 компаний с сингапурским капиталом работают в судостроении, строительстве, логистических услугах, добыче и переработке рыбы.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.