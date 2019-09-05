Путин поддержал предложения по развитию сельского хозяйства Дальнего Востока

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Глава РФ Владимир Путин выразил поддержку предложениям, связанным с развитием сельского и лесного хозяйств Дальнего Востока, а также по льготной ипотеке для жителей региона. Об этом сообщил полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев в интервью телеканалу " Россия-24 " в четверг.

"Мы вчера много работали вместе [с Путиным], докладывали ему несколько, на наш взгляд, очень важных предложений <...>. Все эти предложения президентом поддержаны, мы будем их реализовывать", - сказал он. По словам представителя президента РФ в ДФО, предложения, в частности, касались увеличения площади дальневосточной земли, на которой необходимо провести мелиоративные работы.

"Мы видим высокую востребованность проектов в области сельского хозяйства. Вокруг Дальнего Востока живут 4 млрд жителей планеты, их надо накормить, в том числе нашей экологически чистой продукцией, для этого нам надо заниматься подготовкой земли. Мы вчера докладывали Владимиру Владимировичу [Путину] о том, что необходимо вести работы по мелиорации почв для того, чтобы подготовить большее количество для новых сельскохозяйственных проектов", - сказал Трутнев и отметил крайнюю привлекательность сельскохозяйственной сферы Дальнего Востока для инвесторов.

Кроме того, российскому лидеру были представлены предложения, "связанные с льготной ипотекой для дальневосточников" и "экспериментом в области лесного хозяйства". "Мы хотим первыми внедрить такую прозрачную сквозную систему управления лесным хозяйством, начиная со спутников и заканчивая электронными аукционами и биржей", - пояснил Трутнев.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.