РЖД планируют сократить сроки доставки грузов из Японии в Европу до 11 дней

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. "Российские железные дороги" планируют сократить время доставки грузов по Транссибу из Японии в Европу с 19 до 11 дней. Об этом сообщил журналистам на Восточном экономическом форуме гендиректор компании Олег Белозеров.

По его словам, сейчас срок доставки из Японии до Польши уже снизился до 19 дней. Речь идет о тестовом маршруте из японской префектуры Тояма до Владивостока морем, а затем по Транссибу в Европу. При перевозке морем через Суэцкий канал путь занимает порядка 45 дней. "А мы планируем сократить его еще больше - это будет порядка 11-14 дней", - сказал Белозеров.

Он добавил, что для демонстрации возможностей маршрута 4 сентября по нему была отправлена партия контейнеров с автозапчастями, оформленная с использованием электронной единой технологии оформления документов на морскую и железнодорожную перевозку. "Мы таким образом сэкономим порядка четырех суток за счет оформления", - подчеркнул глава РЖД.

Белозеров отметил, что Транссиб вызывает большой интерес у японских компаний. "Почти треть перевозок по Транссибу приходится на японские грузы, которые по итогам 2018 года составили более 45 млн т. При этом контейнерные перевозки растут более чем на 11% в год", - добавил он.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.