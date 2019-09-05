Топилин: необходимо предусмотреть риски при переходе на электронный документооборот

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Эксперимент по ведению электронного кадрового документооборота среди крупных предприятий необходим, потому что существует ряд вопросов в связи с цифровизацией этой сферы со стороны работодателей и профсоюзов. Об этом в четверг заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме.

"Компании, которые захотят принимать участие в этом эксперименте, с 2020 года смогут по определенному перечню, который утвердит правительство, участвовать в эксперименте и не вести бумажное делопроизводство вообще. При это мы должны понять, какие риски мы имеем, потому что пока мы не вступили в эту воду, мы не можем до конца в юридическом отношении ответить на все вопросы, которые нам задают профсоюзы и работодатели. Здесь мы хотели бы на достаточно крупных компаниях в различных сферах посмотреть, какие вопросы будут возникать", - сказал он на сессии "Цифровое государство: новые бизнес-модели на волне тотальной цифровизации".

Министр напомнил, что законопроект еще не внесен в правительство. "Законопроект находится на площадке администрации президента. Я думаю, что до конца года это мы решим", - сказал он.

Ранее Топилин сообщал, что законопроект о ведении системы электронного кадрового документооборота на предприятиях планируется внести в правительство в сентябре.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.