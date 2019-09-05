Власти Якутии создадут республиканский портал для работы с обращениями граждан

ТАСС, 5 сентября. Власти Якутии совместно с одним из сотовых операторов создадут республиканский портал для работы с обращениями граждан. Портал "One Click Якутия" планируется запустить в тестовом режиме до конца года, сообщил глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

В 2015 году в Якутске был создан портал, который изначально был ресурсом для обращения и жалоб населения, затем туда были включены функции краудфандинга, вопросы общегородского характера. Сейчас подобные платформы, по мнению Николаева, должны комплексно решать жизненные ситуации.

"Сегодня мы уже хотим такой проект сделать на уровне республики, он будет называться "One Click Якутия". Реализуем в ближайшее время, прототип уже сделан. Надеюсь, что до конца года мы его официально начнем в тестовом режиме запускать", - сказал Николаев на сессии "Цифровое государство: новые бизнес-модели на волне тотальной цифровизации".

Николаев отметил, что портал создается совместно с одной из крупнейших компаний сотовой связи, однако название компании не уточнил.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.