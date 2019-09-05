Законопроект о преференциях для инвесторов в Арктике может быть рассмотрен Госдумой осенью

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Проект закона о создании новой системы налоговых и административных преференций для частных инвесторов в регионах Арктики может быть рассмотрен Госдумой осенью текущего года. Об этом в четверг на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков.

"Мы ожидаем, что состоится совещание, где будет принято окончательное решение по новой модели преференций. И мы сможем обеспечить рассмотрение законопроекта уже в осеннюю сессию [в Госдуме]", - сказал Крутиков на сессии "Законодательное обеспечение развития Арктики".

Создание системы преференций для новых экономических проектов в регионах Арктики позволит привлечь в арктические регионы частные инвестиции и бизнес, создать новые производственные предприятия с рабочими местами для местных жителей. По словам замминистра, законопроект уже прошел необходимые согласования со всеми федеральными органами власти за исключением Министерства финансов РФ.

"Единственный, с кем у нас остаются разногласия, - это Минфин, все остальные нас поддержали. Мы не стали исключать из системы поддержки нефтегазовый сектор, потому что он основной и будет таковым в ближайшие годы; конечно, мы будем стимулировать и переработку, и другие отрасли, но на это требуется достаточно [времени]. Система преференций позволит поддержать те проекты, которых пока нет, <…> это проекты в сфере газохимии, это новые СПГ-проекты (сжиженный природный газ - прим. ТАСС), это нефтегазовые проекты в Восточной Арктике, которых сегодня тоже нет ни в одном из прогнозов нефтегазободычи", - добавил Крутиков.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.