Премьер Малайзии заявил Путину о заинтересованность в аэрокосмических технологиях России

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным выразил заинтересованность в российских аэрокосмических технологиях.

"Сейчас мы видим интерес российских компаний в том, чтобы организовать университет и обучающие центры в области аэрокосмических технологий. Мы приветствуем это решение, так как с тех пор, как мы приняли решение закупать российские самолеты, дальнейшего продвижения в наших отношениях не было", - заявил он.

"Мы весьма заинтересованы в получении доступа к российским технологиям и в особенности к космическим технологиям. Со своей стороны мы можем способствовать увеличению присутствия РФ в Юго-Восточной Азии", - добавил Мохамад.

Он отметил необходимость сохранения баланса интересов для всех стран, которые заинтересованы в инвестициях в Малайзию. "В прошедший период у нас инвестиции в основном шли из западных стран. Сейчас инвестиции в основном идут из Китая, - сказал премьер. - И мы считаем, что для России было бы тоже интересно данное направление. И я надеюсь, что в ходе данной встречи мы можем определить области для нашего сотрудничества".

Он выразил благодарность за приглашение участвовать в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), выразив желание сотрудничать не только с европейской частью России, но и с ее восточной частью.