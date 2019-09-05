Глава Минстроя отметил успехи Якутии в развитии умных технологий в ЖКХ

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Якутия активнее других субъектов в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) занимается развитием цифровых сервисов в городском хозяйстве. Такое мнение высказал журналистам в четверг министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Что касается Дальнего Востока, у нас активную позицию занимает Якутия в этом направлении. Они очень активно двигаются в развитии цифровых сервисов в городском хозяйстве", - сказал министр.

Он напомнил, что Минстрой реализует проект "Умный город", составляющей частью которого является создание комфортной городской среды. По его словам, с руководством Якутии достигнута договоренность, что в ближайшее время в Якутии пройдет форум, в том числе с субъектами Дальнего Востока (Дальневосточный форум "Умный город. От старта проекта до реализации" в Якутске). "Мы как раз будем обсуждать этот ведомственный проект, цифровые сервисы по управлению городским хозяйством. Там, я думаю, еще ряд соглашений, в том числе и с муниципалитетами Дальневосточного федерального округа, будут подписаны", - сказал министр.

Проект "Умный город" стартовал в России в 2018 году, с 2019 года он реализуется в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Стандарт "Умного города" является набором инструментов, направлений и технологических решений для цифровизации городской среды. На базе федерального стандарта регионы разрабатывают и утверждают региональные программы реализации проекта.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.