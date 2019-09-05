Программа по поддержке авиаперевозок будет создана для Арктики и Дальнего Востока

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Минтранс совместно с Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики начали работу над единой программой господдержки внутренних пассажирских авиаперевозок в северных и восточных регионах. Об этом сообщил в четверг на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков.

"Еще одна инициатива - разработка отдельной программы по поддержке внутренних авиаперевозок в Арктике и на Дальнем Востоке, чего долго регионы добивались. Здесь решение принято, то есть отдельную программу с Минтрансом мы уже начали готовить", - сказал Крутиков на сессии "Законодательное обеспечение развития Арктики", не уточнив, какое время может занять подготовка данной программы.

Проблема транспортной доступности регионов Арктики и Дальнего Востока складывается из нехватки авиабилетов и высоких цен на авиаперевозки, в том числе и внутрирегиональные. Эти вопросы удается решать корректировкой бюджета и субсидированием перевозок. По программе субсидирования полетов на Дальний Восток, в Калининград и Симферополь приобрести льготный билет в экономическом классе могут граждане России в возрасте до 23 лет, мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, инвалиды и члены многодетных семей.

О необходимости создания единой системы транспортной доступности дальневосточных регионов в конце июня заявляла и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, призывая Минвостокразвития активнее решать вопросы транспортной доступности и обеспечения доступности цен на авиаперевозки на Дальнем Востоке.

Пятый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.