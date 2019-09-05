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Генсек ШОС: Шанхайская организация сотрудничества против торговых войн

Владимир Норов рассказал о желании отдельных стран "решать проблемы по собственным правилам"

ПЕКИН, 5 сентября. /ТАСС/. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) выступает против торговых войн и санкций. Об этом заявил в четверг на встрече с журналистами генеральный секретарь ШОС Владимир Норов.

"Мы против торговых войн, это противоречит мирному характеру нашей организации, деятельность ШОС не направлена против какого-либо государства и международных объединений", - сказал Норов. Между государствами ШОС отсутствуют торговые войны и санкционные барьеры, продолжил он.

"Мы не собираемся навязывать свои правила, мы их выполняем в рамках ВТО и других международных договоренностей, включая принятые в рамках ШОС", - констатировал генеральный секретарь.

"К сожалению, отдельные государства видят в торговых войнах и прочих санкционных мерах панацею в решении назревших политических и экономических проблем", - добавил он. - "Очевидно их желание решать проблемы на двустороннем уровне по собственным правилам, да еще под силовым прессингом".

Государствами - членами ШОС являются Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Россия, Пакистан, Узбекистан и Таджикистан. Еще десять государств имеют статус наблюдателей и партнеров по диалогу. Эти 18 стран образуют "семью ШОС", заявки на подключение к которой подали еще около десятка государств.

Теги
Шанхайская организация сотрудничестваТорговая войнаНоров, Владимир Имамович
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