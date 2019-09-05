Трутнев: подписанные на ВЭФ соглашения стали основным содержанием форума

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Соглашения, подписанные на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), стали основным его содержанием, поскольку они позволят создавать рабочие места, развивать инфраструктуру и таким образом способствовать развитию Дальнего Востока. Такое мнение высказал в четверг ТАСС вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

"Это все-таки для нас основное содержание форума, потому что подписанные соглашения говорят о том, что будут строиться новые предприятия. Если будут строиться новые предприятия, значит, будут увеличиваться налоги и будут строиться дороги, больницы, детские сады, школы. Это, собственно, и есть то, что мы называем развитием Дальнего Востока. Это основное, что мы на форуме хотели бы видеть", - сказал он в кулуарах ВЭФ.

Трутнев обратил внимание на то, что подписание соглашений на форуме требует большой предварительной подготовки. "[Соглашения] готовятся в процессе длительной ежедневной работы, а форум - это апофеоз, площадка, где бизнес имеет возможность услышать от лидера нашей страны, от президента РФ, что инвестиции в Дальний Восток приветствуются, поддерживаются, услышать позицию лидеров других стран. И, конечно, всем приятно подписать соглашения именно на площадке форума, но работа идет каждый день", - отметил он.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.