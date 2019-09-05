"Норникель" предложил ввести инвестиционный налоговый вычет для соцпроектов в Арктике

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Компания "Норильский никель" предложила установить возможность применения механизма инвестиционного налогового вычета для социальных проектов в Арктике, в частности при реновации жилья в Норильске.

"В целях развития социальных проектов в арктической зоне мы предлагаем установить возможность применения инвестиционного налогового вычета для создания социальной инфраструктуры. Например, программа развития Норильска (Красноярский край) сейчас предусматривает реализацию проекта реновации жилья. Колоссальная сумма - более 80 млрд рублей, но часть финансирования планирует взять на себя "Норникель". Такие проекты без поддержки государства не реализуемы", - сказал в четверг статс-секретарь - вице-президент компании Дмитрий Пристансков на Владивостокском экономическом форуме (ВЭФ).

Жилищный фонд Норильска, в том числе в отдаленном поселке Снежногорск, включает 862 дома. Хрущевки и гостинки в Норильске имеют средний возраст порядка 45 лет, срок годности их подходит к концу. Ранее сообщалось, что около 160 домов могут попасть в программу.

В ноябре 2017 года Госдума приняла закон, дополнивший Налоговый кодекс статьей "Инвестиционный налоговый вычет". Налогоплательщик получает право уменьшить налог на прибыль, подлежащий зачислению в доходную часть бюджетов регионов РФ, на инвестиционный налоговый вычет. Сумму налога, подлежащую зачислению в федеральный бюджет, могут уменьшить на величину, составляющую 10% от суммы расходов компании на покупку или модернизацию объектов основных средств.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.