"Русгидро" и ВТБ договорились об улучшении условий форвардного контракта на 55 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Генерирующая компания "Русгидро" и ВТБ договорились об улучшении условий форвардного контракта, заключенного в марте 2017 года, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания соответствующего соглашения между компанией и банком.

Так, в результате достигнутой договоренности ставка по контракту будет снижена на 0,5% годовых, срок действия контракта будет продлен на три года - до 2025 года. Среди планируемых мероприятий также совместная работа по повышению стоимости акций "Русгидро".

"Русгидро" весной 2017 года привлекло у ВТБ 55 млрд рублей на рефинансирование кредитов дальневосточных предприятий. В результате сделки банк получил почти 13% в капитале компании. В соответствии с форвардным контрактом, через пять лет ВТБ получит от "Русгидро" разницу между рыночной стоимостью пакета акций и ценой покупки за вычетом полученных дивидендов.

Соглашение между "Русгидро" и ВТБ подписали в рамках Восточного экономического форума глава генерирующей компании Николай Шульгинов и глава банка Андрей Костин.

"Сделка по рефинансированию задолженности дальневосточных активов - крупнейший проект "Русгидро" в стратегическом партнерстве с банком ВТБ. Мы смогли договориться с банком ВТБ об улучшении условий по форвардной ставке и подписании дополнительного соглашения к действующему контракту. При этом мы видим потенциал улучшения экономического результата для всех участников сделки", - сказал Шульгинов.