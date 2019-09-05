{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ВЭФ-2019

"Русгидро" и ВТБ договорились об улучшении условий форвардного контракта на 55 млрд рублей

Ставка по контракту будет снижена на 0,5% годовых, а срок действия контракта будет продлен до 2025 года

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Генерирующая компания "Русгидро" и ВТБ договорились об улучшении условий форвардного контракта, заключенного в марте 2017 года, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания соответствующего соглашения между компанией и банком.

Так, в результате достигнутой договоренности ставка по контракту будет снижена на 0,5% годовых, срок действия контракта будет продлен на три года - до 2025 года. Среди планируемых мероприятий также совместная работа по повышению стоимости акций "Русгидро".

"Русгидро" весной 2017 года привлекло у ВТБ 55 млрд рублей на рефинансирование кредитов дальневосточных предприятий. В результате сделки банк получил почти 13% в капитале компании. В соответствии с форвардным контрактом, через пять лет ВТБ получит от "Русгидро" разницу между рыночной стоимостью пакета акций и ценой покупки за вычетом полученных дивидендов.

Соглашение между "Русгидро" и ВТБ подписали в рамках Восточного экономического форума глава генерирующей компании Николай Шульгинов и глава банка Андрей Костин.

"Сделка по рефинансированию задолженности дальневосточных активов - крупнейший проект "Русгидро" в стратегическом партнерстве с банком ВТБ. Мы смогли договориться с банком ВТБ об улучшении условий по форвардной ставке и подписании дополнительного соглашения к действующему контракту. При этом мы видим потенциал улучшения экономического результата для всех участников сделки", - сказал Шульгинов.

Теги
РоссияВЭФ-2019
Онлайн
Восточный экономический форум - 2019. День второй
V ВЭФ проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс"
Читать полностью