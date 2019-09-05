РЭЦ поддержит экспортные поставки крупного химического проекта в Амурской области

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Представители Российского экспортного центра (РЭЦ) и компании "Технолизинг" (входит в группу "ЕСН") в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2019) подписали соглашение о сотрудничестве, которое направлено на поддержку и развитие экспортных несырьевых поставок компании, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.

Документ, в частности, предусматривает оказание кредитно-гарантийной и страховой поддержки со стороны "ЭКСАР" и Росэксимбанк (в группу РЭЦ) проекту "Технолизинга" по созданию производства метанола мощностью 1 млн т в городе Сковородино Амурской области, продукцию которого планируется экспортировать в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Размер инвестиций в проект составляет около $700 млн.

"У группы РЭЦ уже есть опыт поддержки крупных инфраструктурных проектов, ориентированных на экспорт, таких как "Ямал СПГ". По итогам прошлого года химическая промышленность стала одним из драйверов рекордных показателей несырьевого экспорта, мы стремимся поддерживать проекты с высокой добавленной стоимостью, там, где при производстве применяются высокие технологии", - сказал управляющий директор РЭЦ по клиентской работе Максим Кобин.

В свою очередь генеральный директор "Технолизинга" Вадим Медведев отметил, что компания рассчитывает эффективное сотрудничество с РЭЦ. "Наш проект стал резидентом территории опережающего развития "Свободный", в котором создается газохимический кластер. Продукция будет поставляться на рынки Дальнего Востока и в страны АТР", - добавил он.