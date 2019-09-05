Росгеология и Русская медная компания могут создать СП для разведки месторождений

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Росгеология и Русская медная компания (РМК) подписали в ходе Восточного экономического форума соглашение о намерениях сотрудничества в сфере недропользования с возможностью создания сторонами совместного предприятия для реализации инвестиционных проектов в сфере поиска, оценки и разведки новых высоколиквидных месторождений полезных ископаемых. Об этом говорится в сообщении Росгеологии.

Подписи под документом поставили генеральный директор - председатель правления Росгеологии Сергей Горьков и президент Русской медной компании Всеволод Левин.

Стороны также договорились о том, что изучат вопросы актуализации, переоценки и доразведки запасов неэксплуатируемых в настоящее время месторождений для вовлечения их в производство.

О компаниях

Росгеология - российский многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой - от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. 100% акций холдинга находятся в собственности государства.

Русская медная компания входит в тройку крупнейших производителей меди России. Производственные активы РМК находятся в Челябинской, Свердловской, Оренбургской, Новгородской областях, в Хабаровском крае, а также в Республике Казахстан. Производственные мощности компании позволяют выпускать 220 тыс. тонн медных катодов и 235 тыс. тонн медной катанки в год.