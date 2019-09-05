Россия и Китай обсудят внедрение ОС "Аврора" на устройства Huawei в сентябре

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ вынесет вопрос внедрения операционной системы (ОС) "Аврора" на устройствах Huawei, в частности для чиновников стран БРИКС, на уровень глав правительств России и Китая в сентябре. Об этом журналистам в кулуарах Восточного экономического форума сообщил замглавы министерства Михаил Мамонов.

"Мы точно это (внедрение ОС "Аврора" на гаджеты Huawei - прим. ТАСС) будем обсуждать в сентябре с китайскими коллегами. Сначала я обсужу как сопредседатель рабочей группы по ИКТ, потом вице-премьер Максим Акимов - как сопредседатель рабочей группы по подготовке встречи глав правительств. В проект повестки их встречи этот вопрос, конечно, внесем", - сказал он.

Замминистра уточнил, что, в частности, стороны могут обсудить, "чтобы потенциальными потребителями устройств стали госслужащие стран БРИКС, или РФ и Китая".

Ранее агентство Reuters со ссылкой на два источника сообщило, что Huawei ведет переговоры об установке "Авроры" для проведения переписи населения на свои планшеты. Речь идет о 360 тыс. устройств в рамках пилотного проекта. При этом в "Ростелекоме" отмечали, что поставщик планшетов будет определяться осенью в соответствии с "установленными закупочными процедурами" и на основе открытого конкурса.

"Аврора" (прежнее название - Sailfish Mobile OS Rus) - первая отечественная мобильная операционная система, разработана на базе открытой платформы Sailfish от финской Jolla, созданной бывшими сотрудниками Nokia. По мнению разработчиков, устройства на базе "Авроры" смогут обеспечить безопасность передачи данных в госсекторе, корпоративной сфере и для обычных потребителей, которым важна конфиденциальность. Система может быть установлена на любые мобильные устройства, успешно прошла сертификационные испытания ФСБ России, зарегистрирована Роспатентом и внесена в реестр отечественного программного обеспечения.

Весной 2018 года "Ростелеком" получил контроль над разработчиком мобильной операционной системы Sailfish OS и SailfishMobile OS Rus.