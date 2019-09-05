Греф заявил, что Сбербанк стал значительно больше платить своим сотрудникам

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Сбербанк стал значительно больше платить своим сотрудникам из-за роста квалификации кадров. Об этом глава банка Герман Греф сообщил на панельной сессии Восточного экономического форума, посвященной образованию в школе.

"Плохо для организации, может быть, но хорошо для людей: мы стали значительно больше платить людям, потому что востребованы значительно более квалифицированные специальности. Фонд оплаты труда у нас существенно вырос", - сказал он.

Кроме того, на сегодня 50% должностей, которые были в Сбербанке 10 лет назад, в банке не существуют.

"Если посмотреть на Сбербанк 10 лет назад и сегодня, то примерно 50% тех должностей, которые были 10 лет назад, сегодня не существует. Но за это время открылись новые 50% [должностей], и в численности мы сильно не убавили", - пояснил он.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.