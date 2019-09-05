РАН пригласит иностранных ученых для участия в сессии академии на Сахалине

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Российская академия наук (РАН) планирует пригласить иностранных коллег для участия в своей выездной сессии на Сахалине в 2020 году, сообщил в четверг президент РАН Александр Сергеев на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Мы планируем проведение выездной сессии РАН на Сахалине в 2020 году. И пригласим для участия в этой сессии наши коллег - ученых из других стран. Важно, что эти планы поддерживает руководство Сахалина", - сказал он.

Ранее глава РАН назвал три проблемы научных институтов в регионе, среди которых устаревшая исследовательская инфраструктура, отток молодых кадров и отсутствие программы научных исследований.

В ходе поездки в середине июля руководства РАН на Сахалине, власти региона и руководство академии договорились о сотрудничестве в развитии альтернативной энергетики.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.