{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ВЭФ-2019

РАН пригласит иностранных ученых для участия в сессии академии на Сахалине

Ранее в РАН назвали три проблемы научных институтов в регионе, среди которых устаревшая исследовательская инфраструктура, отток молодых кадров и отсутствие программы научных исследований

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Российская академия наук (РАН) планирует пригласить иностранных коллег для участия в своей выездной сессии на Сахалине в 2020 году, сообщил в четверг президент РАН Александр Сергеев на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Мы планируем проведение выездной сессии РАН на Сахалине в 2020 году. И пригласим для участия в этой сессии наши коллег - ученых из других стран. Важно, что эти планы поддерживает руководство Сахалина", - сказал он.

Ранее глава РАН назвал три проблемы научных институтов в регионе, среди которых устаревшая исследовательская инфраструктура, отток молодых кадров и отсутствие программы научных исследований.

В ходе поездки в середине июля руководства РАН на Сахалине, власти региона и руководство академии договорились о сотрудничестве в развитии альтернативной энергетики.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.

Теги
РоссияСахалинская областьВЭФ-2019
Онлайн
Восточный экономический форум - 2019. День второй
V ВЭФ проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс"
Читать полностью