Сергей Иванов уверен, что пассажирские самолеты рано или поздно станут беспилотными

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Пассажирские самолеты и поезда со временем станут беспилотными, хотя сейчас это сложно представить с психологической точки зрения. Такое мнение высказал спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, выступая на сессии Восточного экономического форума, посвященной цифровым транспортным коридорам через Дальний Восток.

Он предположил, что его поколение "наверное не доживет до того времени, когда пассажирский самолет и поезда будут беспилотными". "Но я свято убежден, что это будет, рано или поздно к этому придет", - сказал Иванов. Он при этом добавил, что такая трансформация потребует, в том числе, очень серьезных изменений на рынке труда, "но это отдельный вопрос". "Но и поезда, и самолеты будут, благодаря цифровизации, в первую очередь, беспилотными", - еще раз подчеркнул спецпредставитель президента РФ.

Он отметил, что "психологически это очень сложно представить". "И я с трудом представляю, как я, например, пассажир зашел в самолет, и беспилотный самолет полетел. Как-то, знаете, странновато ощущал бы себя", - заметил Иванов, добавив однако, что постепенно человеческая психология в этом вопросе может поменяться. "Может быть, первые беспилотные самолеты будут с пилотом, как дубляж, чтобы люди поняли, что можно и так, и так. То же самое с поездами", - заключил спецпредставитель президента РФ.