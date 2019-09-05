ОЖД в октябре введет в эксплуатацию блокчейн-платформу в работе с поставщиками

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Октябрьская железная дорога (ОЖД, филиал "Российских железных дорог") в октябре введет в коммерческую эксплуатацию цифровую платформу на основе технологии распределенного реестра (блокчейн) в работе с поставщиками компании, сообщил ТАСС в четверг начальник департамента информатизации РЖД Кирилл Семион.

Технология распределенного реестра позволяет повысить надежность договорных отношений благодаря оперативной отслеживаемости всего процесса доставки, также позволяет ускорить сроки выполнения работ посредством сокращения числа посредников между контрагентами.

"В октябре ОЖД приступит к коммерческой эксплуатации смарт-контрактов [технология распределенного реестра], после чего начнем разрабатывать план внедрения системы в остальных филиалах РЖД с определением необходимого объема финансирования. У нас сформирован пул партнеров, заинтересованных в работе на основе смарт-контрактов. В части поставок вагонных комплектующих в вагоноремонтные предприятия с нами, к примеру, сотрудничает "Уралвагонзавод" [УВЗ, входит в Ростех]", - отметил он.

ОЖД уже успешно завершила пилотный проект по заключению договоров на основе технологии распределенного реестра на поставку колесных пар для грузовых вагонов, добавил Семион.

Каждой сделке или финансовой транзакции, осуществленной на базе системы распределенных реестров, присваивается уникальный шифр, содержащий данные о времени, дате, участниках, стоимости сделки, а также подробные сведения о произведенном товаре. Моментальное обновление информации, у всех участников договорных отношений, о стадии реализации заказа и происхождении той или иной продукции, позволяет снизить вероятность появления контрафактной продукции и избежать возможных неточностей в доставке.

Октябрьская железная дорога - филиал ОАО "Российские железные дороги" - одна из крупнейших российских железных дорог, имеет эксплуатационную длину более 10,4 тыс. км и обслуживает шесть регионов (Московский, Санкт-Петербург-Витебский, Санкт-Петербургский, Петрозаводский, Мурманский и Волховстроевский) с населением более 25 млн человек.