{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ВЭФ-2019
Обновлено 

Мантуров считает, что российские компании потенциально могут построить сети связи 5G

Среди компаний, которые потенциально могли бы поучаствовать в строительстве сетей 5G, глава Минпромторга назвал "Росэлектронику"

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Российские компании потенциально могут построить сети связи 5G, сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

На эту тему
Восточный экономический форум - 2019. День второй

"Потенциально - да, - сказал он, отвечая на вопрос о том, имеет ли российская промышленность потенциал для создания сетей связи 5G. - Мы давно готовились к этому решению, и наши предприятия имеют потенциал для выполнения задач после принятия решений по предоставлению частот".

Среди компаний, которые потенциально могли бы поучаствовать в строительстве сетей 5G, Мантуров назвал "Росэлектронику".

Ранее вице-премьер РФ Максим Акимов сообщал, что по итогам посвященного вопросам развития сетей 5G совещания с вице-премьером Юрием Борисовым Минпромторгу было поручено оценить возможности российской промышленности для построения сетей связи пятого поколения.

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссияБорисов, Юрий ИвановичАкимов, Максим АлексеевичВЭФ-2019
Онлайн
Восточный экономический форум - 2019. День второй
V ВЭФ проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс"
Читать полностью