Мантуров считает, что российские компании потенциально могут построить сети связи 5G

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Российские компании потенциально могут построить сети связи 5G, сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Потенциально - да, - сказал он, отвечая на вопрос о том, имеет ли российская промышленность потенциал для создания сетей связи 5G. - Мы давно готовились к этому решению, и наши предприятия имеют потенциал для выполнения задач после принятия решений по предоставлению частот".

Среди компаний, которые потенциально могли бы поучаствовать в строительстве сетей 5G, Мантуров назвал "Росэлектронику".

Ранее вице-премьер РФ Максим Акимов сообщал, что по итогам посвященного вопросам развития сетей 5G совещания с вице-премьером Юрием Борисовым Минпромторгу было поручено оценить возможности российской промышленности для построения сетей связи пятого поколения.