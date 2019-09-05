"Ростелеком" к началу 2020 года откроет крупнейший в РФ дата-центр на Калининской АЭС

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. "Ростелеком" в конце 2019 - начале 2020 года откроет крупнейший в России дата-центр на базе Калининской АЭС. Об этом заявил спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов (возглавляет совет директоров "Ростелекома") на сессии Восточного экономического форума "Цифровое будущее транспортных коридоров через Дальний Восток".

Иванов отметил необходимость создания цифровых транспортно-логистических платформ, обеспечивающих формирование информационного пространства, трансграничного и межведомственного обмена. По его словам, "без этого, без участия различных ведомств и зарубежных партнеров никакая цифровая система успешно работать не будет".

"Здесь надо заниматься большими данными, и "Ростелеком" этим занимается. В конце этого года или в начале следующего в России появится самая большая база хранения данных на Калининской АЭС, прямо при атомной электростанции. Это Тверская область, там самое дешевое в стране электричество. Если кому-то надо будет свои данные хранить, то рекламирую - идите в "Ростелеком", ваши данные будут надежно храниться рядом с Калининской АЭС, это хорошая защита с точки зрения безопасности", - добавил Иванов.