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ВЭФ-2019
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Минэнерго с нефтяниками прорабатывает предложения по приемо-сдаточному контролю нефти

Глава "Транснефти" Николай Токарев ранее предложил передать все пункты сдачи и приема нефти в России в операционное управление компании

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Минэнерго совместно с нефтяными компаниями прорабатывает предложения по контролю за приемо-сдаточными пунктами нефти в России, соответствующие предложения внесет в правительство. Об этом сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.

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"Сейчас прорабатываем вопрос с нашими компаниями - с нефтяными компаниями, с "Транснефтью". Подготовим предложения в правительство", - сказал Новак.

19 августа глава "Транснефти" Николай Токарев на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым, говоря о мерах по предотвращению ситуаций, подобных загрязнению трубопровода "Дружба", предложил передать все пункты сдачи и приема (ПСП) нефти в России в операционное управление компании.

По словам Токарева, такая мера позволит компании осуществлять полномасштабный контроль и обеспечивать чистоту нефти. Всего таких пунктов насчитывается около 150, большая часть из них принадлежит вертикально-интегрированным нефтяным компаниям, остальные - частным. По версии следствия, загрязнение нефти в трубопроводе "Дружба" в апреле этого года произошло через частный "Самаратранснефть-терминал", который принимает сырье нескольких малых производителей.

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Медведев, Дмитрий АнатольевичНовак, Александр ВалентиновичРоссияВЭФ-2019
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