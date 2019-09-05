"Роснефть" предлагает Японии 15 проектов в нефтегазе и нефтехимии

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. "Роснефть" предлагает японским партнерам участие в 15 перспективных проектах по разведке и добыче нефти и газа, нефтепереработке и нефтехимии. Об этом сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе круглого стола с представителями японского бизнеса на Восточном экономическом форуме.

День второй

Восточный экономический форум - 2019. День второй

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"Сейчас мы обсуждаем инфраструктурные проекты по хранению в Японии нефти и нефтепродуктов. Мы приветствуем интерес японских партнеров и к добывающим проектам в России", - сказал глава "Роснефти", слова которого приводит пресс-служба компании.

В контексте предложенных 15 проектов Сечин отдельно отметил стратегический проект "Восток-Ойл", который объединит ресурсную базу Ванкорского, Лодочного, Тагульского, Сузунского, Пайяхского и других месторождений Красноярского края. "Восток-Ойл" станет якорным грузоотправителем для Северного морского пути.

"Сейчас правительство России прорабатывает пакет налоговых стимулов для реализации потенциала этого важнейшего для нашей страны региона", - заявил глава "Роснефти".

Ранее сообщалось, что на реализацию проекта "Восток Ойл" "Роснефть" и "Нефтегазхолдинг" Эдуарда Худайнатова попросили льготы из бюджета в размере 2,6 трлн рублей, взамен пообещав вложить от 5 трлн до 8,5 трлн рублей инвестиций.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.