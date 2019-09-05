В Сахалинской области приняли закон о снижении транспортного налога на 30%

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 сентября. /ТАСС/. Депутаты Сахалинской областной думы в четверг приняли во втором, окончательном чтении закон о снижении в регионе транспортного налога на 30%, передает корреспондент ТАСС.

Законопроект был внесен по инициативе врио губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. Новая льгота будет распространяться на все виды легкового транспорта независимо от мощности. К примеру, размер ежегодных платежей за автомобиль мощностью 100-150 лошадиных сил будет снижен с 5285 до 3775 рублей, мощностью до 100 лошадиных сил - с 1 тыс. до 700 рублей. С 7 до 5 тыс. рублей сократят налог на транспорт мощностью 200 лошадиных сил.

"Мы не могли не поддержать идею Валерия Лимаренко о снижении транспортного налога. О необходимости принятия подобного закона в областной думе говорили несколько лет. Теперь с этой важной для всей области инициативой выходит первое лицо региона. Я считаю, что уменьшение размеров ежегодной выплаты поможет островитянам сэкономить семейный бюджет", - прокомментировал решение депутатов председатель Сахалинской областной думы Андрей Хапочкин.

В свою очередь парламентарии выступили с законодательной инициативой о снижении транспортного налога на 30% для водителей мотоциклов и мотороллеров. За принятие тех и других изменений в закон о транспортном налоге депутаты проголосовали единогласно. Уже в 2020 году жители региона будут вносить платеж за 2019 год с учетом новой льготы.

Ранее сообщалось, что, по предварительной оценке, доходы областного бюджета в результате снижения ставок уменьшатся в 2019 году на 9,2 млн рублей, в 2020 году - на 170 млн, в 2021 году - 178 млн. Депутаты отметили, что налог передан с областного уровня на местный и зачисляется в дорожные фонды, поэтому дотации муниципалитетам будут увеличены на покрытие выпадающих доходов.