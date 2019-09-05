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ВЭФ-2019

"Новатэк" сохранит за собой долю в "Арктик СПГ - 2" в 60%

Первая очередь "Арктик СПГ - 2" будет построена не позднее третьего квартала 2023 года, пообещал глава компании Леонид Михельсон

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. "Новатэк" больше не рассматривает участие других партнеров в проекте "Арктик СПГ - 2", у компании останется 60%. Об этом сообщил журналистам на Восточном экономическом форуме глава "Новатэка" Леонид Михельсон.

"Мы не рассматриваем еще партнеров. Мы сформировали - 60%", - сказал он.

Михельсон добавил, что у японских участников проекта есть еще полгода, чтобы привлечь партнера в консорциум за счет их доли. Но доля компании и других партнеров останется неизменной.

По словам Михельсона, первая очередь "Арктик СПГ - 2" будет построена не позднее третьего квартала 2023 года. "Не позже третьего [квартала], - сказал он, уточнив, что речь идет о 2023 годе. - А вторая - через год", - сказал он.

Теги
РоссияМихельсон, Леонид ВикторовичВЭФ-2019
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