Индийские инвесторы проявляют интерес к российским разработкам в робототехнике

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Дальневосточный фонд высоких технологий ведет переговоры с индийскими компаниями об инвестициях в российские разработки в сфере робототехники. Об этом ТАСС сообщил в четверг на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) гендиректор фонда Руслан Саркисов.

"Мы с индийскими товарищами уже достаточно давно и плотно общаемся. Им интересны компании, занимающиеся искусственным интеллектом. Это то, на что они в первую очередь обращают внимание. Робототехника, а также промышленный интернет вещей - три вещи, которые их действительно очень сильно интересуют", сказал он.

По его словам, сейчас с индийскими технологическими компаниями ведутся переговоры. Он напомнил, что в августе Дальний Восток посетила большая индийская бизнес-миссия, и пояснил, что она успела ознакомиться в том числе с технологическим предпринимательством в макрорегионе.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.