Угледобывающая компания "Колмар" может начать поставки угля в Индию в 2020 году

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Якорный инвестор территории опережающего развития (ТОР) "Южная Якутия" угледобывающая компания "Колмар" может начать регулярные поставки коксующегося угля в Индию летом 2020 года. Об этом сообщила в четверг ТАСС по итогам бизнес-диалога ВЭФ "Россия-Индия" председатель совета директоров "Колмар Груп" Анна Цивилева.

"У нас уже подписаны спотовые контракты c индийскими партнерами. Регулярность поставок возможна с запуском собственного порта в Ванино в первом квартале 2020 года. Думаю, с 2020 года эти поставки будут регулярными", - сказала она.

Работа компании с индийскими металлургами уже начата: образцы углей отправлены компании JSW Steel и тестируются их металлургическим заводом. На выездной сессии Восточного экономического форума, которая прошла в Мумбаи (Индия) 17-18 июня, состоялась встреча представителей "Колмара" с представителями этой компании. На ней обсуждались результаты анализов образцов коксующихся углей и потенциальных поставок пробных партий. Также прошли встречи с собственниками нескольких коксохимических предприятий, достигнута договоренность о заключении долгосрочных контрактов на поставку концентрата в 2020 году.

Угледобывающая компания "Колмар" владеет Инаглинским и Денисовским горно-обогатительными комплексами в Нерюнгринском районе Якутии. Балансовые запасы компании превышают 1 млрд т угля. Основной специализацией ТОР определена добыча и переработка коксующихся углей для поставки на российский рынок и в страны АТР.

О форуме

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.