РФПИ и правительство намерены вместе развивать сферу искусственного интеллекта

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и правительство РФ договорились совместно развивать высокотехнологичную область искусственного интеллекта (ИИ). Соответствующее соглашение подписали генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев и заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов в ходе Восточного экономического форума.

В рамках соглашения РФПИ будет инвестировать в российские компании, формирующие инфраструктуру и развивающие сегмент ИИ, включая разработку облачных технологий и центров хранения и обработки данных. Фонд будет привлекать инвестиции и экспертизу международных партнеров. Одной из ключевых задач является вывод российских компаний в области искусственного интеллекта на международные рынки.

В документе отмечается, что РФПИ также станет платформой для формирования партнерства российских и международных компаний, в том числе благодаря созданию центра по развитию искусственного интеллекта совместно с МГУ им. М.В. Ломоносова с участием ведущих зарубежных научных исследовательских центров.

"Мы сможем создать серьезную основу для вывода их продуктов и услуг в самых разных областях на мировой рынок. Комплексные решения на основе синтеза фундаментальной науки и передовых прикладных технологий позволят России обеспечить лидерство в сегменте искусственного интеллекта", - сообщил Дмитриев.

По словам Акимова, есть достаточно крупные партнеры, которые принимают на себя обязательства непосредственно инвестировать в развитие технологий искусственного интеллекта, в развитие инфраструктуры центров обработки данных, мощностей, стартапов и др. "Конечно, на государственной стороне этим партнером является Российский фонд прямых инвестиций, который и будет осуществлять эти инвестиционные вложения. Правительство РФ, со своей стороны, создаст для этого все необходимые предпосылки: прежде всего это комфортная регуляторная среда и использование различных инструментов государственной поддержки, что и закреплено в подписанном соглашении", - отметил он.