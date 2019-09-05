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ВЭФ-2019

ВТБ планирует увеличить штат сотрудников в Шанхае

Глава ВТБ Андрей Костин отметил, что этот банк - единственный, который обладает лицензией на работу в юанях

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. ВТБ намерен увеличить штат своих сотрудников в Шанхае, сообщил в четверг на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) глава банка Андрей Костин.

"Мы планируем серьезно расширить нашу деятельность в Шанхае сейчас, будем увеличивать штат", - сказал он в интервью телеканалу РБК.

"Наш банк - единственный, который обладает лицензией на работу в юанях, мы активно работаем на рынке золота, на фондовом рынке, то есть в наши планы входит не только торговля, но и работа собственно на китайском рынке", - добавил Костин.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.

Теги
РоссияКостин, Андрей ЛеонидовичВЭФ-2019
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