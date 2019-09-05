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ВЭФ-2019
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Путин отметил вклад Китая в экономическое развитие российского Дальнего Востока

Президент РФ особо подчеркнул, что стороны активно работают над укреплением международных институтов и систем безопасности

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин отметил вклад китайских партнеров в экономику Дальнего Востока и совпадение геополитических интересов России и Китая.

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"Мне очень приятно, что, во-первых, китайские партнеры являются самыми крупными инвесторами в экономику региона, а, во-вторых, самое главное, что мы не просто говорим о совпадении наших геополитических интересов, что, безусловно, очень важно, а занимаемся конкретной работой, добиваемся хороших результатов, видим перспективы и уверенно идем вперед", - заявил Путин на встрече с вице-премьером Госсовета КНР Ху Чуньхуа на полях ВЭФ.

Российский лидер отметил сотрудничество в конкретных направлениях. "Активно работаем над укреплением международных институтов и систем безопасности. Сотрудничаем в военной сфере и активно согласовываем наши позиции на международной арене", - сказал он.

Он также попросил передать привет председателю КНР. "Прошу вас передать самый искренний и дружеский привет председателю Си Цзиньпину", - сказал Путин.

В свою очередь, вице-премьер Госсовета передал Путину привет от лидера КНР. Ху Чуньхуа также отметил, что обе стороны уделяют большое внимание поставкам сельхозпродукции в Китай, по его мнению, такое сотрудничество "очень многообещающее", кроме того, существуют другие точки роста в сфере экономического сотрудничества.

"Например, транснациональная электронная коммерция. Мы знаем, что для этого необходимо повышать уровень упрощения оформления таможенных процедур. И мы уверены в достижении этой цели, которую вы с председателем Си Цзиньпином поставили перед нами", - подчеркнул Ху Чуньхуа.

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