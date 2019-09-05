Клепач ожидает снижения ключевой ставки на 0,25 п.п.

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач ожидает снижения ключевой ставки Банка России на 0,25 процентных пункта на предстоящем заседании совета директоров регулятора. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума.

"Снизит, я думаю, немножко, как все и ожидают - на 0,25 [процентных пункта]", - сказал он.

Заседание совета директоров Банка России состоится в пятницу, 6 сентября.

Пятый Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Организатором форума выступает фонд "Росконгресс". ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством ВЭФ, а также модератором зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.