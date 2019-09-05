Объем вложений в Тихоокеанский гидрометаллургический комбинат составит $500 млн

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Компания "Полиметалл" оценивает объем вложений в строительство Тихоокеанского гидрометаллургического комбината в Хабаровском крае в $500 млн. Об этом ТАСС сообщил гендиректор "Полиметалла" Виталий Несис на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) в четверг.

"[Проект оценивается] в $500 млн. Пока занимаемся оформлением земельного участка. Надеемся закончить этот процесс до конца этого года и следующий год посвятить предпроектным изысканиям, потому что участок большой, абсолютно неизвестный с точки зрения геологии, гидрологии", - сказал Несис.

О планах строительства комбината в Советско-Гаванском районе компания заявляла в 2017 году. Реализация проекта обосновывалась ожидаемым дефицитом мощностей по переработке упорных золотых концентратов.

Тихоокеанский гидрометаллургический комбинат - предприятие по переработке упорных золотосодержащих концентратов с технологией автоклавного окисления. Проект с подобной технологией реализован "Полиметаллом" в городе Амурск Хабаровского края, где с 2012 года работает Амурский гидрометаллургический комбинат. В год Тихоокеанский комбинат сможет производить 600 тыс. т дважды упорных и высокосернистых концентратов, уточнили ТАСС в компании. Под проект рассматривается участок площадью 400 га, расположенный в 15 км от города Советская Гавань.

"В 2020 году еще будем прорабатывать логистическую схему доставки крупногабаритного оборудования из порта Советская Гавань на промплощадку, будем заниматься обследованием дорог, мостов, гидрологических режимов рек. В 2021 году приступим к проектированию", - сказал Несис.

О форуме

Пятый ВЭФ проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.