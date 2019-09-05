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ВЭФ-2019

Новак заявил, что новая стратегия "Россетей" проходит согласование в Минэнерго

В настоящее время стратегия компании в правительство еще не внесена

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Новая стратегия электросетевого холдинга "Россети" до 2035 года подготовлена и проходит согласование в Минэнерго РФ. Об этом сообщил журналистам глава министерства Александр Новак в кулуарах Восточного экономического форума.

"Стратегия, действительно, подготовлена, сейчас она проходит согласование в министерстве", - сказал он.

В свою очередь глава "Россетей" Павел Ливинский в ходе годового собрания акционеров в июне сообщил, что до сентября текущего года компания намерена внести в правительство предложения по новой дивидендной политике и стратегии.

Но в настоящее время стратегия компании в правительство еще не внесена.

Новак ранее также говорил, что новая стратегия развития компании "Россети" до 2035 года будет утверждена до конца 2019 года.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРоссияЛивинский, Павел АнатольевичВЭФ-2019
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