"Мангазея" вложит 13,6 млрд рублей в разработку месторождения в ТОР "Забайкалье"

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Группа компаний (ГК) "Мангазея" направит 13,6 млрд рублей на разработку месторождения Наседкино на территории опережающего развития (ТОР) "Забайкалье". Соглашение о реализации проекта по разработке и вводу в эксплуатацию золоторудного месторождения подписали в четверг на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) Корпорация развития Дальнего Востока (КРДВ) и компания "Дальцветмет", входящая в ГК "Мангазея", передает корреспондент ТАСС.

"Мангазея" - диверсифицированная группа компаний, основными направлениями деятельности которой являются золотодобыча, строительство, девелопмент и сельское хозяйство. "Наш проект является одним из основных инвестиционных проектов в Забайкальском крае, поэтому это [ВЭФ] самое подходящее место для такого соглашения. Мы постоянно рассматриваем целый ряд проектов, но сейчас мы сосредоточены на проекте Наседкино, мы его запускаем в 2020 году. Кроме того, в нашем портфеле есть проект Тычковской, по нему идут исследования технологические по руде, несколько крупнее, чем Наседкино", - сказал основатель и владелец ГК "Мангазея" Сергей Янчуков.

Документ подразумевает, что новый резидент ТОР "Забайкалье" реализует инвестпроект по разработке и вводу в эксплуатацию месторождения Наседкино. Запуск фабрики в режиме пусконаладочных работ намечен на первое полугодие 2020 года, предприятие будет перерабатывать 1 млн т руды в год и добывать до 3 т золота, появится более 600 рабочих мест. Добыча будет осуществляться открытым способом на восьми карьерах, которые предстоит построить на четырех геологических участках месторождения: Гора Пятая, Придолинный, Желанный и Правобережный. Сейчас планы компании по добыче золота составляют 1,5 т, после запуска Наседкино за 2020-2021 год ее планируется нарастить примерно до 4 т.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 1 августа сообщил о подписании постановления о создании в Забакальском крае ТОР, где планируется реализовать 15 инвестиционных проектов. Якорными должны стать проекты Байкальской горной компании, "Байкалруда", племенного завода "Комсомолец", компании "Хорт-В", группы "Инновация" и "Маяк-инвеста".

Осуществление заявленных проектов, по оценке властей, позволит создать более 9 тыс. рабочих мест и привлечь 196 млрд рублей частных инвестиций. Речь идет об освоении Нойон-Тологойского месторождения полиметаллических руд, Удоканского месторождения меди, создании крупного агропромышленного холдинга, а также организации производства по добыче руды подземным способом на базе Уконинского месторождения, запуске линии по производству пеллет и выпуске готовых продуктов питания.

ВЭФ

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.