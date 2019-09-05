Новак: Россия может дополнительно инвестировать в иранскую нефтедобычу

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Россия изучает возможность дополнительного инвестирования в нефтедобычу Ирана. Об этом сообщил журналистам на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в четверг министр энергетики РФ Александр Новак.

"Речь идет о разработке в области нефти в первую очередь", - сказал он, не уточняя, какие проекты имеются в виду.

Министр энергетики Ирана Реза Ардаканиян, комментируя в интервью агентству IRNA итоги своего визита в Москву 2 сентября, говорил, что Россия готова вложить в иранскую нефтегазовую отрасль $10 млрд.

Весной 2018 года США в одностороннем порядке вышли из иранской ядерной сделки и ввели санкции против иранского нефтяного экспорта. Через год, в мае 2019 года, добыча нефти в Иране оказалась на минимальном в 1980-х годов уровне, а экспорт составил 810 тыс. баррелей в сутки, хотя годом ранее страна экспортировала 2,6 млн баррелей ежесуточно.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.