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ВЭФ-2019
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Новак: Россия может дополнительно инвестировать в иранскую нефтедобычу

Российский министр энергетики не уточнил, какие проекты имеются в виду

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Россия изучает возможность дополнительного инвестирования в нефтедобычу Ирана. Об этом сообщил журналистам на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в четверг министр энергетики РФ Александр Новак.

"Речь идет о разработке в области нефти в первую очередь", - сказал он, не уточняя, какие проекты имеются в виду.

Министр энергетики Ирана Реза Ардаканиян, комментируя в интервью агентству IRNA итоги своего визита в Москву 2 сентября, говорил, что Россия готова вложить в иранскую нефтегазовую отрасль $10 млрд.

Весной 2018 года США в одностороннем порядке вышли из иранской ядерной сделки и ввели санкции против иранского нефтяного экспорта. Через год, в мае 2019 года, добыча нефти в Иране оказалась на минимальном в 1980-х годов уровне, а экспорт составил 810 тыс. баррелей в сутки, хотя годом ранее страна экспортировала 2,6 млн баррелей ежесуточно.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичИранРоссияВЭФ-2019
Онлайн
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