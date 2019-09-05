В "Опоре России" заявили, что санкции против КНДР негативно влияют на бизнес Сахалина

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Присоединение России к санкциям против КНДР лишает малый и средний бизнес (МСБ) острова Сахалин трудовых ресурсов, что негативно сказывается на местном предпринимательстве. Такое мнение высказал глава общественной организации "Опора России" Александр Калинин на деловом завтраке по повышению инвестиционной привлекательности регионов Дальнего Востока в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).

По словам Калинина, несмотря на то, что реестр МСБ федеральной налоговой службы показывает рост годового оборота предпринимателей Дальнего Востока на 5,2% по отношению к прошлому году, вопрос кадров для региона "по-прежнему острый". "Кадровый вопрос становится самым острым - в некоторых районах Сахалина традиционно в сфере строительства работали работники из Северной Кореи. То, что мы присоединились к санкциям против Северной Кореи, - это неправильно. Сахалинский бизнес говорит о том, что он потерял целый слой добросовестных работников. Обращаю ваше внимание", - сказал Калинин, обращаясь к помощнику президента России Андрею Белоусову.

Россия в соответствии с принятой в декабре 2017 года резолюцией Совета безопасности ООН начала депортировать из страны на родину трудовых мигрантов из КНДР. Руководство Приморского края, чтобы доложить о досрочном выполнении резолюции, начало отправлять тысячи корейцев, занятых на стройке, на родину. По оценкам экспертов, заменить на этой площадке трудовых мигрантов из КНДР китайскими рабочими достаточно сложно, так как средняя зарплата в Китае сегодня выше, чем в России.

Ранее Россия каждый год выдавала гражданам КНДР от 12 тыс. до 15 тыс. виз для временной работы. А максимальное число мигрантов из КНДР, которые одновременно находились на территории России, по разным оценкам составляло до 37-40 тыс. человек. Впервые рабочие из КНДР появились в Советском Союзе в 1946 году. Тогда они работали на Сахалине.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.