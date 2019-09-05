ВЭБ.РФ будет участвовать в развитии проектов в области возобновляемых источников энергии

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. ВЭБ.РФ, "Зарубежнефть", "Хевел", индийские компании Indian Oil Corporation Limited и Sungroup Enterprises Private Limited подписали на Восточном экономическом форуме меморандум о сотрудничестве в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Об этом говорится в сообщении госкорпорации "ВЭБ.РФ".

Подписи под документом поставили заместитель председателя, член правления ВЭБ.РФ Николай Цехомский, советник генерального директора "Зарубежнефти" Вячеслав Синюгин, представитель компании "Хевел" Андрей Шторх. С индийской стороны меморандум подписали исполнительный директор Indian Oil Corporation Субодх Кумар и директор Sungroup Шив Викрам Кхемка.

В частности, стороны договорились изучить возможности реализации проектов, которые могут предусматривать различные комбинации генерирующего оборудования мощностью до 23 ГВт, а также комплексов для передачи и хранения энергии.

Для реализации проектов стороны рассмотрят варианты сотрудничества с национальными финансовыми институтами, а также возможность привлечения государственных институтов и коммерческих компаний, которые могли бы способствовать реализации и развития проектов ВИЭ, в том числе через инициативы в рамках программы "Делай в Индии".

"Мы стремимся способствовать дальнейшему укреплению взаимоотношений наших компаний в области продвижения инициатив российско-индийского технологического партнерства. В рамках реализации совместных инициатив российские компании могут рассматривать возможность поставки на территорию Индии российского оборудования, технологий и услуг для проектов в сфере солнечной и ветровой генерации", - отметил Цехомский, слова которого приводит пресс-служба.

Пятый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.