Медведчук примет участие в сессии ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук примет участие в пленарной сессии пятого Восточного экономического форума во Владивостоке. Для него зарезервировано место в центральном секторе на первом ряду. Рядом с ним, как ожидается, разместятся глава "Аэрофлота" Виталий Савельев и глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Андрей Слепнев.

Как ранее сообщили в пресс-службе "Оппозиционной платформы", участие председателя политсовета партии в этом форуме соответствует интересам Украины и может поспособствовать развитию экономики страны.

"Участие в Восточном экономическом форуме необходимо, чтобы обсудить с политической бизнес-элитой стран Азиатско-Тихоокеанского региона, каким образом заинтересовать такие локомотивы мировой экономики как Китай, Япония, Индия, Корея и другие, изложить наше видение по решению задач экономического развития и партнерства", - пояснили в "Оппозиционной платформе".