В Москве до конца года откроется 13 общественных приемных по защите прав бизнеса

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Тринадцать общественных приемных по защите прав бизнеса откроются до конца 2019 года на территории Москвы. Об этом сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей столицы Татьяна Минеева в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Мы до конца года откроем 13 общественных приемных на территории Москвы, они должны быть в каждом административном округе. В рамках административных округов начнем пилотные проекты по внедрению стандартов по защите бизнеса", - сказала она.

По ее словам, главной целью стандарта будет создание советов по защите прав предпринимателей при префектурах административных округов Москвы. Кроме работающего совета по защите бизнеса в стандарт входит создание горячей линии для предпринимателей, сталкивающихся с административным и уголовным давлением.

Институт уполномоченного по правам предпринимателей в Москве существует с 2014 года. Бизнес-омбудсмен назначается на должность мэром по согласованию с уполномоченным при президенте России по защите прав предпринимателей и с учетом мнения предпринимательского сообщества сроком на пять лет.

О форуме

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.