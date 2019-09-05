Фонд развития Дальнего Востока вложит 600 млн рублей в Центр ядерной медицины в Улан-Удэ

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ) инвестирует до 611 млн рублей в создание Центр ядерной медицины в городе Улан-Удэ. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ФРДВ.

"Фонд развития Дальнего Востока и "Центр ядерной медицины Улан-Удэ" (ООО "ЦЯМУ") договорились о совместной реализации проекта по созданию центра ядерной медицины. Общий объем инвестиций в строительство центра составит около 1,2 млрд рублей, из которых ФРДВ может профинансировать до 611 млн рублей", - говорится в сообщении.

В июне зампредседателя республиканского правительства, руководитель полномочного представительства региона при президенте РФ в Москве Антон Виноградов сообщал депутатам Народного Хурала (парламента) Бурятии, что строительство Центра ядерной медицины начнется в сентябре 2019 года: концессионное соглашение о создании медучреждения правительство Бурятии подписало с Курчатовским институтом. Работа центра позволит выявлять заболевания на ранней стадии и повышать уровень исцеления от онкологических и кардиозаболеваний. С помощью циклотрона в Центре ядерной медицины будут производить радиофармпрепараты.

Услуги в медучреждении для жителей Бурятии будут бесплатными, они включены в программу обязательного медицинского страхования, центр будет рассчитан на проведение не менее 7,3 тыс. исследований в год. В Центре ядерной медицины, строительство которого планируется завершить в 2021 году, будет создано 80 высокотехнологичных рабочих мест. В нем будет работать циклотрон, а также два ПЭТ-сканера (для проведения позитронной эмиссионной томографии).

Пятый Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Организатором форума выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.