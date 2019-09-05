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Новак: интерес к российскому шельфу Арктики будет зависеть от привлекательности условий

Также, по мнению главы Минэнерго, он будет зависеть от источников финансирования

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Интерес частных и иностранных компаний к разработке российской части арктического шельфа будет зависеть от привлекательности условий разработки и источников финансирования, считает министр энергетики России Александр Новак.

"Все будет зависеть в первую очередь от привлекательности условий разработки и источников финансирования. Потому что на сегодняшний день фактически проекты на арктическом шельфе либо с отрицательной стоимостью либо с небольшим IRR (доходностью - прим. ТАСС), который не позволяет этим проектам конкурировать с другими. Нужно создать [соответствующие] условия", - сказал Новак журналистам в кулуарах Восточного экономического форума.

"Такие поручения даны - подготовить соответствующие предложения. И при подготовке, принятии этих предложений мы сможем говорить уже более детально о том, какие возможности есть по привлечению инвестиций", - добавил министр.

Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин в интервью ТАСС выразил сомнения в том, что с открытием доступа к шельфу Арктики частные компании проявят к нему интерес при текущей цене нефти. Позже он также комментировал, что в данный момент ни одна европейская компания не заявила об интересе со своей стороны.

По итогам совещания у вице-премьеров Дмитрия Козака и Юрия Трутнева было дано поручение внести законопроекты по расширению допуска частных инвесторов для разработки шельфа Арктики.

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Трутнев, Юрий ПетровичНовак, Александр ВалентиновичКозак, Дмитрий НиколаевичКобылкин, Дмитрий НиколаевичРоссияАрктика сегодняВЭФ-2019
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