Кабмин утвердил Стратегию развития машиностроения для пищевой промышленности

МОСКВА, 5 сентября./ТАСС/. Правительство России намерено обеспечить пищевую и перерабатывающую промышленность отечественным оборудованием. На сайте кабинета министров в четверг опубликовано распоряжение, которым утверждена Стратегия развития машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности до 2030 года.

"Обеспечение предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности современным и высокотехнологичным отечественным оборудованием - необходимое условие роста конкурентоспособности выпускаемой продукции, сохранения продовольственной безопасности страны и развития экспортного потенциала. Цель Стратегии - рост объемов реализации отечественной продукции в три раза к 2030 году", - говорится в сообщении правительства.

По мнению специалистов, выполнение Стратегии "будет способствовать открытию новых производственных мощностей, созданию высокопроизводительных рабочих мест, технологической независимости пищевой промышленности от импортной машиностроительной продукции, росту экспортных поставок российских машин".

Стратегией предусматривается повышение доли отечественных машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности на внутреннем рынке до 62%, увеличение экспортных поставок не менее чем на 10% ежегодно, увеличение доли затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в общем объеме выручки предприятий не менее чем до 2%.

Стратегию планируется реализовать в три этапа в рамках государственной программы "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" и национального проекта "Международная кооперация и экспорт".