ФРДВ и Корпорация развития Якутии создадут совместную инвестплатформу

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ) и Корпорация развития Республики Саха (Якутия) договорились о создании платформы для реализации инвестиционных проектов. Соответствующее соглашение подписано в четверг на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) в присутствии главы Республика Саха (Якутия) Айсена Николаева.

Корпорация развития осуществит поиск проектов, соответствующих критериям инвестирования ФРДВ. Объем участия ФРДВ в проектах, которые будут отобраны и признаны приоритетными, может составить до 20% от общего объема инвестиций.

"В лице республиканской корпорации развития мы получили надежного партнера, располагающего инфраструктурой для инвестирования на территории Якутии. Со своей стороны, мы максимально задействуем накопленный опыт и компетенции фонда для эффективной организации процесса подготовки и финансирования инвестиционных проектов", - приводит пресс-служба ФРДВ слова генерального директора организации Алексея Чекункова.

ФРДВ уже поддерживает целый ряд инвестиционных проектов в республике. В частности, финансирует строительство шахты по добыче коксующегося угля и горно-обогатительной фабрики (мощностью 12 млн т в год) в ТОР "Южная Якутия". При поддержке фонда ведется строительство второй очереди круглогодичного тепличного комплекса в ТОР "Кангалассы". Здесь создано единственное в мире производство овощей на вечной мерзлоте. Совокупный объем инвестиций в эти проекты составляет около 5 млрд рублей.

О форуме

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.