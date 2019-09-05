Власти Забайкалья предложили распространить режим ТОР на весь край

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Правительство Забайкальского края предложило федеральным властям распространить режим территории опережающего развития (ТОР) "Забайкалье" на территорию всего региона. Об этом в четверг сообщил вице-премьер края Михаил Чуркин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Мы бы хотели распространить режим ТОР на весь Забайкальский край. Также распространить режим "Свободный порт Владивосток" на пять городов. Это поможет нашему малому бизнесу, который довольно плохо себя чувствует по разным причинам", - сказал Чуркин.

Он пояснил ТАСС, эту идею властей региона уже обсуждали в Министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики. "Насколько я понял, они не против, они готовы нас поддержать. Раньше ведь создавались множество ТОРов в каждом регионе. Сейчас уже принято решение - один ТОР на один регион, и надо сделать следующий шаг - распространить режим на весь регион", - добавил вице-премьер.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 1 августа сообщил о подписании постановления о создании в Забайкальском крае ТОР, где планируется реализовать 15 инвестиционных проектов. Осуществление заявленных проектов, по оценке властей, позволит создать более 9 тыс. рабочих мест и привлечь 196 млрд рублей частных инвестиций. Территория охватывает 706 земельных участков в разных районах края.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.